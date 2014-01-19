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وصول وزير الرياضة لمجلس الوزراء للاجتماع مع “الببلاوي”

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وصول وزير الرياضة لمجلس الوزراء للاجتماع مع “الببلاوي” وصول وزير الرياضة لمجلس الوزراء للاجتماع مع “الببلاوي”

وزير الرياضة

وصل وزير الرياضة، طاهر أبو زيد، إلى مجلس الوزراء لحضور اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، حسبما ذكرت قناة ” سي بي سي  اكسترا”.

كان “أبو زيد”، تلقى اتصالات مكثفة من مجلس الوزراء وعدة جهات سيادية بالدولة طالبته بالتراجع عن الاستقالة، أو تأجيلها لبضعة أيام لحين تجهيز مجلس الوزراء للبديل المناسب، خاصة في ظل الظروف السياسية المضطربة، واحتمالية استغلال تلك الواقعة من قبل عناصر الجماعة «الإخوان»، مؤكدين للوزير أن مصلحة الوطن تستدعي التريث في الفترة الحالية، إلا أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة رفض التراجع، مؤكدا لهم أنه حسم أمره بالاستقالة من منصبه رغم كافة الضغوط.

وكانت أزمة حدثت بالأمس عقب قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعيين لجنة مؤقتة بقيادة عادل هيكل، قبل أن يلغي القرار الدكتور حازم البلاوي رئيس مجلس الوزراء، مما دفع أبو زيد لتجهيز استقالته من الوزارة.

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