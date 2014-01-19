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عامل يحرر محضر ضد “إخوانيين” مزقوا صورة الفريق “السيسي”

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عامل يحرر محضر ضد “إخوانيين” مزقوا صورة الفريق “السيسي” عامل يحرر محضر ضد “إخوانيين” مزقوا صورة الفريق “السيسي”

الفريق أول عبد الفتاح

حرر عامل مقيم بقرية اخماس التابعة لمركز السادات محضرا بمركز الشرطة لتضرره من عضوين بجماعة الإخوان لقيامهم بتمزيق صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث السادات يفيد بقيام عباس حسين عبد السلام عامل ومقيم بقرية الاخماس بتحرير محضر لتضرره من محرم سعيد محرم واسامة حمدى سعيد ” المنتميان للجماعة الارهابية ” لقيامهما بتمزيق صورة الفريق اول عبد الفتاح السيسى الملصقة على السيارة خاصته ورش اسبراى ابض اللون عليها.

بالمعاينة تبين وجود آثار لملصق ووجود مادة “إسبراى أبيض اللون” على الجهه اليمنى للسيارة ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 374 ادارى مركز السادات لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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