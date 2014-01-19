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حقيقة الفتاة التي اعتمرت مكشوفة

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حقيقة الفتاة التي اعتمرت مكشوفة حقيقة الفتاة التي اعتمرت مكشوفة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك و تويتر ) صورة لفتاة ترتدي ملابس احرام خاصة بالرجال وقالت انها كانت بالحرم المكي الشريف.

حيث تفاجأ المعتمرون بالحرم المكي الشريف وقوات الامن السعودي بفتاة لبنانية ترتدي ملابس الاحرام الخاصه بالرجال لأداء مناسك العمره , وقد ادت هذه الحادثه ، إلى أزمه خانقه بمكان وجود الفتاة ، مما اضطر قوات الأمن لوضع العباءة عليها سترا لعورتها ، مدعية انها لا تعلم ان هذا اللباس للرجال فقط.

في حين تم التحقق من الصورة وتضح انها فتشوب وهي صورة لشاب تم اضافة الشعر له ليبدو كفتاة وخير دليل ان الاشخاص الذين حول الفتاة لم يلتفتوا لها بالصورة وكانه شيئ عادي وتم نشرها لاثارة البلبلة والاستهزاء.

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