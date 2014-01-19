نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكليتين وعدم إصابتهما بالأمراض

أرسل قارئ يسأل، كيف أحافظ على كليتى من الفشل الكلوى، والتخلص من الأملاح؟

يوضح الدكتور محمد صابر، أخصائى أمراض الكلى والمسالك البولية، أن الكثيرين يعانون من آلام فى الجنبين وصعوبة لتبول، مؤكدا أن معظم هذه الأعراض سببها الأساسى هو الكلية غير النظيفة، والتى تعانى، بتوالى الأيام، من إهمال صاحبها، فتسوء حالتها، هذا الإهمال اليومى هو السبب الرئيسى وغير المباشر لحدوث مضاعفات خطيرة تصيب الكليتين، كالفشل الكلوى.

يقدم "صابر" مجموعة من النصائح اليومية يلتزم بها الإنسان، طبيعية وغير ضارة، بل على العكس تفيد الكليتين بشكل سريع، مما يجعل الجسم كله يتمتع بصحة جيدة، ويزيل أى ترسبات على الكليتين، ولن يجد بعدها الشخص صعوبة فى التبول، ولا زيادة فى نسب الصديد والأملاح لديه.

ويشدد أخصائى أمراض الكلى على ضرورة تناول المياه بشكل أساسى يوميا، وكل ساعة، كلما أمكنك ذلك، فالمياه سحر، تذيب كل السموم والأوساخ فى الجسم، وتنقى الكليتين وتغسلهما وتجعلهما تعملان بأعلى مستوى من الكفاءة، وكذلك يجب زيارة طبيب المسالك بين الحين والآخر، وما إذا كان "الفوار" المعالج والمذيب للأملاح عاملا مساعدا قويا للحفاظ على الكليتين فيقرره بنفسه.

قم بغلى الشعير الطبيعى فى قدر من المياه، وبعد غليها لا طعم لها ولا رائحة فقط، لون المياه يكون أصفر، بعض الشىء، وكذلك البقدونس الأخضر، وبعد غليه جيدا تناول مشروبه.

ولا تتوقف عن تناول المياه طوال اليوم، واحرص على عدم حبسك للتبول مها كانت الأسباب، وقم بالتدريج بالتخلى تقليل كميات الخطر الأبيض "الملح" حتى تمتنع عنه تماما لسلامة كليتيك.

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