"مرور أبوظبي" تمنع سير الشاحنات أثناء الضباب وأوقات الذروة

نوهت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بمنع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق الداخلية والخارجية خلال الضباب، وحظر دخولها إلى مدينة أبوظبي، في أوقات الذروة وخلال الضباب وحتى وضوح الرؤية، ومحذرة بأنه سيتم تطبيق عقوبات مشددة بحق المخالفين، بما يسهم في توفير السلامة المرورية أثناء الضباب والحد من وقوع الحوادث المرورية.



> ودعا المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أصحاب الشركات وقائدي الشاحنات إلى الالتزام بقانون السير والمرور وعدم دخول الشاحنات الثقيلة التي تزن 2,5 طن وما فوق إلى مدينة أبوظبي خلال الضباب وخلال ساعات الذروة في الفترة من السابعة والنصف صباحاً حتى التاسعة والنصف صباحاً، ومن الواحدة ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر.



> وحثّ العامري السائقين، في إطار مبادرة السلامة أثناء الضباب، التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، السائقين عامة وسائقي الشاحنات خصوصاً إلى خفض السرعات والتقيد بترك مسافة أمان كافية، ومنع التجاوز عموماً وعدم استخدام الإشارات الأربع التحذيرية أثناء السير.



> وأشار العامري إلى تنفيذ خطة توعية مرورية متكاملة فى حالات الطوارئ، يتم من خلالها تكثيف التوعية عن طريق البث المباشر وبرامج التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك وتوتير ويوتيوب" في حالات نزول الضباب، والحوادث المرورية الجسيمة وتحذير السائقين وحثهم على التقيد بترك مسافة أمان كافية وعدم تجاوز المركبات الأخرى وتجنب الأخطاء التي يرتكبها العديد من السائقين، التي تتمثل في استخدام إشارات الانتظار أثناء السير في الضباب مما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.



> ولفت العامري إلى أن المديرية كثفت الرقابة أثناء الضباب على الطرق للحد من جميع الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، ومخالفة الشاحنات والمركبات الثقيلة بالدخول إلى مدينة أبوظبي خلال أوقات الحظر بالغرامة 1000 درهم؛ وحجز الشاحنة لمدة أسبوع .



> وأكد الاهتمام الذي توليه المديرية فى إطار أولوية جعل الطرق أكثر أمناً، واستراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي, من خلال تكثف الجهود الميدانية والتوعوية بتطبيق العديد من الإجراءات في حالات الضباب؛ والتي تهدف إلى توفير السلامة المرورية، وتلافي المخاطر التي تسببها حوادث الشاحنات، من خلال تحديد سرعاتها على الطرق الخارجية بـ"80" كيلومتراً في الساعة، وإيقاف حركة سيرها على الطرق الخارجية في حال انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتقلبات الطقس.



> ونصح العامري السائقين بإيقاف مركباتهم خارج الطريق فى حال تعذر الرؤية، وإطفاء إشارات الضوء الرباعي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتضمن سلامتهم أثناء سيرهم في الضباب الكثيف، واتباع الإجراءات أثناء الضباب والمتمثلة بتقليل سرعة المركبة تدريجياً أثناء الضباب ومواصلة القيادة بحذر وبالسرعة التي تناسب الظروف المحيطة, واستخدم ضوء المصابيح المنخفضة في المركبة، وعدم استخدام إشارات الانتظار أثناء السير في الضباب، ومضاعفة مسافة التتابع إلى مسافة وقوف آمنة أكبر من الحالات العادية.