وفاة المصور الصحفي "النوبي" بعد تعرضه لحادث منذ أسابيع

كتب : الوطن منذ 25 دقيقة

توفى صباح اليوم، محمد عبد المنعم، الشهير بـ"محمد النوبى"، مصور جريدة "البديل"، بعد دخوله فى غيبوبة بمستشفي "دار الهلال"، استمرت عدة أسابيع إثر تعرضه لحادث سيارة منذ شهر.

وكان "النوبي" يستعد لخوض المنافسة على لقب صاحب أفضل صورة فوتوغرافية على مستوى العالم، من خلال المشاركة في مسابقة "ورلد برس فوتجراف" لأفضل صورة صحفية تم التقاطها عام 2013.

جدير بالذكر أن المصور محمد النوبى قد عمل بصحف "الدستور" و"البديل" و"التحرير"، وكان ممن شاركوا فى اعتصام جريدة الدستور بمقر نقابة الصحفيين اعتراضًا على سياسات المالك الجديد.

وسادت حالة من الحزن بين الصحفيين والمصوريين لفقدانهم الزميل، وقالت عبير سعدي وكيل نقابة الصحفيين على حسابها الشخصي، "عزائي الوحيد ثلاث ساعات قضيتها أمس بجوارك أحدثك.. وداعا نوبي، أسلم الزميل المصور الصحفي محمد عبد المنعم روحه الطاهرة لبارئها بعد غيبوبة إثر حادث أليم".