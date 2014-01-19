رئيس الهيئة القومية للأنفاق: قرض صيني لإنشاء نفق بالإسماعيلية

كتب : نسرين المصري منذ 24 دقيقة

أعلن اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة، تلقت عرضًا صينيًا بتخصيص قرض بـ 3 مليارات جنيه لتمويل إنشاء نفق الثلاثيني بالإسماعيلية بهدف تعزيز حركة النقل بالمحافظة.

وكشف "النجدي" عن عقد اجتماع مع وزير المفوضية الصيني الأسبوع الماضي بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي لتدبير القرض، مؤكدًا أن الوزير الصيني أكد للهيئة إدراج القرض ضمن ميزانية دولة الصين خلال العام المالي الحالي ما يؤكد جدية العرض.

وقال إن الجانب الصيني يتجه إلى إسناد المشروع إلى شركة "شاينا هاربر" لتعزيز العمل بالسوق المحلية، خاصة بعد تعثرها في إنشاء محطة للصلب الجاف بميناء الأدبية.

ولفت إلى أن الهيئة تعكف على التفاوض مع إسبانيا لتدبير قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل إنشاء 3 أنفاق أسفل قناة السويس بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن انتهاء دراسات الجدوى في أبريل المقبل بمنحة إسبانية تبلغ 900 ألف يورو.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط تنفيذ 3 أنفاق أسفل قناة السويس يأتي في إطار مشروع تنمية محور القناة وسيخصص نفقان لعبور السيارات والثالث لعبور القطارات لتنشيط حركة العبور بين شرق وغرب القناة.