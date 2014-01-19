إرشادات مهمة قبل وأثناء الامتحان

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات منتصف العام، ويقدم الدكتور عماد مجدى أخصائى الأمراض النفسية والعصبية نصائح وإرشادات عامة منذ الاستيقاظ من النوم وحتى قبل دخول الامتحان.

يمكنك الاستيقاظ يوم الامتحان قبل موعد نزولك إلى المدرسة، وغالبا ما تكون تلك الفترة ما بين الرابعة والخامسة صباحا، ويكون ذلك الوقت هو الأفضل للحصول على التحصيل الدراسى المطلوب، احرص على مراجعة الموضوعات الهامة جيد، ثم أغلق مذاكرتك.

وأضاف عماد تناول إفطارا خفيفا ويجب أن يحتوى على البروتين كتناول قطعة جبن وربع رغيف، أو يمكن استبدال الجبن ببيضة، تأكد من مواعيد امتحاناتك وترتيب المواد، تأكد من أنك تحمل كل مستلزماتك (رقم الجلوس، القلم، المسطرة، الآلة الحاسبة) حسب احتياجك يوم الامتحان.

وتابع عماد عندما تصل إلى المدرسة لا تتحدث كثيرا مع زملائك حول المادة حتى لا تتشتت، وتشعر بضياع كل ما ذاكرته.

وقال عماد داخل اللجنة يمكنك أولا الاستعانة بالله والثقة به، ثم قراءة ورقة الأسئلة كاملة قبل البدء فى الحل، ولا تستعجل بالإجابة، وانظر جيدا إذا كانت ورقة الأسئلة مزدوجة، اعرف أن الوقت المحدد للإجابة هو الوقت الملائم لذا لا تستعجل الخروج سريعا بل خذ وقتك تماما.

وفى النهاية قال عماد ضع فى اعتبارك أنك الطالب الوحيد بلجنة ولا تسعى إلى سرقة مجهود غيرك، بل اعتمد على نفسك فقط

لمزيد من أخبار الصحة ..

دكتورة صيدلانية تقدم نماذج لوجبات مريض السكر

مرض "ست البيت".. من أشهر حالات الإكزيما التى تصيب النساء

استشارى أمراض تناسلية: ختان الإناث لا يقلل الرغبة الجنسية

>