"الرعاية الحرجة" بالقناة تزود "العناية المركزة بـمستشفى بلبيس بـ18 سرير

قال الدكتور عصام فرحات مدير العناية الحرجة والعاجلة بالقناة، إنه تم إنهاء أزمة توقف العناية المركزة بمستشفى بلبيس العام بالشرقية وزيادة عدد أسرة العناية بالمحافظة إلى 18 سريرا.

وأوضح فرحات أنه تم تكليف أطباء العناية من بعض المستشفيات ليصبح العدد اثنين أخصائيين وثلاثة نواب، وبذلك تمت إضافة عشر أسرة عناية مركزة للمستشفيات بالمحافظة .

كما تم فتح العناية المركزة بمستشفى الإبراهمية بقوة ثمانية أسرة وجارى الإعداد للانتهاء من فتح باقى أسرة العنايات المركزة بمستشفى حميات الزقازيق، كما تم تكوين فريق انتشار سريع ومتابعة للعنايات يضم عدد ستة من الأخصائيين للمتابعة.

يذكر أن عناية مستشفى بلبيس العام كانت قد أغلقت منذ أيام لنقص الأطباء المتخصصين .

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