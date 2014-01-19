مدير مرور الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة بالمنصورة خلال أسبوعين

صرح العميد نبيل عبد العظيم مدير إدارة مرور محافظة الدقهلية، بأنه على وشك الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات المراقبة التى تقوم بها القوات المسلحة خلال أسبوعين على أقصى تقدير بمختلف ميادين وشوراع مدينة المنصورة، بتكلفة 9 ملايين جنيه، مؤكدا أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى تسير الحركة المرورية داخل المدينة التى أصبحت مكتظة لاقتراب أعداد سكان المحافظة من 6 ملايين مواطن، بالإضافة إلى تردد الآلاف على المحافظة، خاصة مدينة المنصورة، نظرا لوجود الجامعة والتى يوجد بها 128 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى العديد من المراكز الطبية المتخصصة التى يتردد عليها من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ضبط السيارات المخالفة، وتمكين ضباط المرور بالتحرك سريعا لمواجهة أى مشاكل مرورية وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لتخفيف تلك الكثافات.

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