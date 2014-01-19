أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير مرور الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة بالمنصورة خلال أسبوعين

Google+ Print
مدير مرور الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة بالمنصورة خلال أسبوعين مدير مرور الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة بالمنصورة خلال أسبوعين

صرح العميد نبيل عبد العظيم مدير إدارة مرور محافظة الدقهلية، بأنه على وشك الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات المراقبة التى تقوم بها القوات المسلحة خلال أسبوعين على أقصى تقدير بمختلف ميادين وشوراع مدينة المنصورة، بتكلفة 9 ملايين جنيه، مؤكدا أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى تسير الحركة المرورية داخل المدينة التى أصبحت مكتظة لاقتراب أعداد سكان المحافظة من 6 ملايين مواطن، بالإضافة إلى تردد الآلاف على المحافظة، خاصة مدينة المنصورة، نظرا لوجود الجامعة والتى يوجد بها 128 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى العديد من المراكز الطبية المتخصصة التى يتردد عليها من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ضبط السيارات المخالفة، وتمكين ضباط المرور بالتحرك سريعا لمواجهة أى مشاكل مرورية وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لتخفيف تلك الكثافات.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

الجبهة الشعبية بالإسماعيلية تدعو لتفويض "السيسى" رسمياً بالشهر العقارى

"الصعيد الثقافى":مهرجان السينما المصرية والأوروبية "دعم" تنشيط السياحة

"مواطنون ضد الغلاء" تقاضى محافظة أسيوط لتأجيرها المخابز الحكومية

اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365