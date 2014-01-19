هل تدب الحياة في هجوم الزمالك؟

هل تثمر صفقة عمر جمال عن استافقة هجومية للزمالك حين يواجه الفريق الأبيض حرس الحدود عصر يوم الأحد؟

حلمي طولان المدير الفني للزمالك يواجه فريقه السابق، وعينه على انتصار ثالث هذا الموسم بعد إسقاط المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، والخسارة أمام الإسماعيلي.

ويعاني حرس الحدود هذا الموسم بشكل غير مسبوق بعدما خسر أمام إلمانيا ثم بتروجيت، وتعادل مع القناة وتليفونات بني سويف.

هذه النتائج السلبية لحرس الحدود، قد تعين الزمالك على الفوز.. لكن تظل أزمة الفريق الأبيض في الإبداع الهجومي.

الزمالك عانى حتى الآن في الدوري من عدم إنتاج مؤمن زكريا لمستوى كبير، تذبذب أداء عمر جابر ومحمد إبراهيم وأحمد جعفر.

ولهذا ينتظر جمهور الزمالك ظهور الصفقة الجديدة للفريق، عمر جمال الذي يملك مهارات كبيرة للغاية في المراوغة والتصويب من بعيد، خاصة حين يتحرك في الناحية اليمنى.

وقد يلعب جمال مع زميله السابق في الإسماعيلي أحمد علي، والذي بدأ يحصل على فرصة للمشاركة أساسيا بعد الطاقة الكبيرة التي أنفقها في المباريات الأولى للفريق الأبيض هذا الموسم.