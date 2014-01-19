أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هل تدب الحياة في هجوم الزمالك؟

Google+ Print
هل تدب الحياة في هجوم الزمالك؟ هل تدب الحياة في هجوم الزمالك؟

هل تثمر صفقة عمر جمال عن استافقة هجومية للزمالك حين يواجه الفريق الأبيض حرس الحدود عصر يوم الأحد؟

حلمي طولان المدير الفني للزمالك يواجه فريقه السابق، وعينه على انتصار ثالث هذا الموسم بعد إسقاط المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، والخسارة أمام الإسماعيلي.

ويعاني حرس الحدود هذا الموسم بشكل غير مسبوق بعدما خسر أمام إلمانيا ثم بتروجيت، وتعادل مع القناة وتليفونات بني سويف.

هذه النتائج السلبية لحرس الحدود، قد تعين الزمالك على الفوز.. لكن تظل أزمة الفريق الأبيض في الإبداع الهجومي.

الزمالك عانى حتى الآن في الدوري من عدم إنتاج مؤمن زكريا لمستوى كبير، تذبذب أداء عمر جابر ومحمد إبراهيم وأحمد جعفر.

ولهذا ينتظر جمهور الزمالك ظهور الصفقة الجديدة للفريق، عمر جمال الذي يملك مهارات كبيرة للغاية في المراوغة والتصويب من بعيد، خاصة حين يتحرك في الناحية اليمنى.

وقد يلعب جمال مع زميله السابق في الإسماعيلي أحمد علي، والذي بدأ يحصل على فرصة للمشاركة أساسيا بعد الطاقة الكبيرة التي أنفقها في المباريات الأولى للفريق الأبيض هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع