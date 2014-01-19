منزل Heidi Klum شاهد على قصّة حب جديدة!

بعد أن انفصلت عارضة الأزياء العالميّة Heidi Klum عن زوجها المغنّي البريطاني سيل، عزمت على بيع منزل العائلة التقليدي الذي يقع في "بريتنوود" لتطوي صفحة الماضي وتنتقل إلى بيت أصغر في "بل إير" Bel Air في "لوس أنجلوس" مقابل 9.875 مليون دولار أمريكي، بإمكانه أن يتّسع للنجمة ولأولادها الأربعة، وحيث ترغب في بدء قصة حبّ جديدة مع خطيبها وحارسها الخاصّ مارتن كريستن.

رافقي "سيدتي نت" في جولة في داخل منزلها الجديد الذي سيشهد على قصة حبّها الجديدة.

يتألف هذا المنزل من طبقتين، تمتدّان على مساحة 11.000 قدم مربّع، وتحوطه حديقة خضراء يتوسطها مسبح ضخم، لتمارس النجمة السباحة فيه مع أولادها في أوقات فراغهم.

وتطغى اللمسة الهندية على تصميم دواخله الكلاسيكيّة، حيث تلوّن الألوان الحارة جدران غرفه، ولا سيّما الوردي الطاغي على جدران الصالون الفسيح الذي يضمّ جلسات مستقلة عدّة، فيما تُنير أرجاءه ثريّات الكريستال التي تتلألأ في الأعلى، بالإضافة إلى الإنارة الجانبية التي تسلط ضوءها على اللوحات المعلقة على الجدران وحول المدفأة التي تعلوها مرآة مؤطرة بالخشب المحفور.

وتسترخي آلة البيانو في إحدى الزوايا لتنشر أنغامها العذبة في جميع الأركان، فتحلو الجلسات وتضفي جوّاً حميمياً عليها.

وتشعل الألوان الحارّة غرفة النوم الرئيسة، حيث تستلقي المالكة على سرير مزدوج ذي 4 أعمدة، وإلى كلّ جانب منه طاولة من الخشب تحمل شمعداناً.

ويطغى الأزرق السماوي على غرفة النوم الثانوية التي تحظى بعدد من النوافذ المغطّاة بالستائر الزرقاء، لتضفي شعوراً بالصفاء.

ويشبه الحمّام غرفة نوم، تزينه لمسات أنثوية حيث بإمكان النجمة أن تسترخي في حوض الاستحمام الشبيه بالسرير وتسترخي، تحت ثريا تتدلّى من فوقها وتحمل 5 وحدات إضاءة تقليدية.

ويطغى الأبيض على المطبخ الفسيح الذي يحتضن عدداً وافراً من الخزائن. ولأنّ الطعام مفتاح قلب الرجل تعدّ النجمة أشهى الأطباق لخطيبها، على تلك الطاولة الخشبية التي تتوسّط المطبخ.

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