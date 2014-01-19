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"التعبئة والإحصاء": 673 ألف سائح زاروا مصر فى نوفمبر 2013

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"التعبئة والإحصاء": 673 ألف سائح زاروا مصر فى نوفمبر 2013 "التعبئة والإحصاء": 673 ألف سائح زاروا مصر فى نوفمبر 2013

انخفض عدد السائحين القادمين إلى من كافة دول العالم إلى 673 ألف سـائح خلال شهر نوفمبر 2013، مقـــابل 1.1 مليون سائح خلال نوفمبر 2012، بنسبة انخفاض قدرها 39٪، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الجهاز- فى بيان له اليوم الأحد- أن أوروبا الشرقية أكثر المناطق كانت إيفاداً للسائحين يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن قطاع السياحة يظل الأكثر تضررا من تداعيات المشهد السياسى فى مصر.

وبلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 5.1 مليون ليلة خلال نوفمبر 2013 مقابل 14.8 مليون ليلة خلال نوفمبر 2012 بنسبة انخفاض قدرها 65.9٪، مشيرا إلى انه كان لأوروبا الشرقية النصيب الأكبر فى عدد الليالى يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال نفس الفترة.

فيما بلغ عدد السائحين القادمين من الدول العربية 99 ألف سائح خلال نوفمبر 2013 مقابل 186 ألف سائح خلال نوفمبر 2012 بنسبة انخفاض قدرها 46.6٪.

وانخفضت عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحين المغادرين من الدول العربية إلى مليون ليلة خلال نوفمبر 2013 مقابل 4.3 مليون ليلة خلال نوفمبر 2012 بنسبة انخفاض قدرها 76.5 ٪.

وبلغ متوسط عدد الليالى للسائح 8.1 ليلة خلال نوفمبر 2013 مقابل 13.4 ليلة خلال نوفمبر 2012.

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