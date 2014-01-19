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بشار الأسد: لن أتنازل عن السلطة.. والأمر غير مطروح للمناقشة

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بشار الأسد: لن أتنازل عن السلطة.. والأمر غير مطروح للمناقشة بشار الأسد: لن أتنازل عن السلطة.. والأمر غير مطروح للمناقشة

نقلت وكالة إنتر فاكس الروسية للأنباء عن الرئيس السورى بشار الأسد قوله فى دمشق اليوم الأحد، إنه لا يعتزم التنازل عن السلطة، وأن الأمر غير مطروح للنقاش.

ونقل عنه قوله لأعضاء بالبرلمان الروسى يزورون دمشق قبل أيام من محادثات جنيف 2، التى تهدف إلى إرساء السلام فى سوريا، إنه إذا كان يريد التنازل عن السلطة لفعل ذلك منذ البداية، مضيفا أنه يحمى بلاده، وأن هذا الأمر غير مطروح للنقاش.

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