رئيس مجلس الكويت يدعو إلى العمل على توحيد الأمة حول القضية الفلسطينية

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، الاتحاد البرلمانى العربى إلى العمل على توحيد الأمة، وصولا إلى استعادة الوحدة الفلسطينية حول قضية العرب الأولى، وحذر من محاولات إسرائيل إضرام نار التفرقة وتمزيق وحدة الصف العربى، مؤكدا أهمية التضامن العربى باعتباره الشرط الأساسى لتغيير الصورة بكاملها فى الواقع العربى.

وقال الغانم- فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر الـ20 للاتحاد البرلمانى العربى، الذى بدأ أعماله اليوم الأحد، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى أناب عنه ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر- "إن القضية الفلسطينية شكلت محور الحراك السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى العالم العربى كله وعلى مدى 70 عاما، وعاشت بسببها المنطقة فى حالة توتر دائم انفجرت منه أربعة حروب رئيسية واستخدمتها بالحق، أو الباطل كل الثورات والانقلابات والحركات السياسية مبررا لقيامها ومسوغا لتقصيرها وسببا لقمعها".

وأضاف أنه رغم عنف الأحداث وعمق التحولات التى تمر بها الأمة العربية تبقى القضية الفلسطينية هى الساحة الأساسية التى تعكس أحداثها كل قضايا العرب وأحوالهم، وكافة مواقع قوتهم ومواضع ضعفهم، مشيرا إلى أن قضية القدس والمسجد الأقصى تعيش فى ضمير الإنسان العربى وفى وجدان الإنسان المسلم كجرح مفتوح لكرامته وكتهديد حقيقى لكيانه، معربا عن ثقته بالارتباط العضوى الوثيق بين الصراع العربى الإسرائيلى من جهة، وبين كل من غياب الإصلاح وانتشار العنف بالعالم العربى الإسلامى، وأكد أن الانقسام الفلسطينى ليس إلا انعكاسا ومحاكاة للانقسام العربى العام، معربا عن أسفه لأن يكون هذا الانقسام عاملا رئيسيا للانقسام العربى بدلا من أن يفرض علينا الوحدة فى سبيل قضيته.

وتحدث الغانم عن الأزمة السورية، معربا عن أسفه للأزمة الدامية التى راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 150 ألف شخص، إضافة إلى نزوح وتشريد نحو تسعة ملايين سورى داخل سوريا وخارجها، واصفا الأزمة السورية بأنها "إحدى أكثر مآسى العرب حزنا وألما"، مطالبا باتخاذ موقف عربى موحد يضع حدا لهذه الأزمة، وتقديره لأمير الكويت لرعايته مؤتمرى المانحين الأول والثانى لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السورى.

لمزيد من الأخبار العربية..

الجيش الإسرائيلى يعلن شن غارات على موقعين جنوب ووسط غزة

الجيش الجزائرى يقتل أربعة مسلحين بمنطقة القبائل

قوات الأمن العراقية تعتقل جميع الهاربين من سجن الطوبجى ببغداد

مسئول عسكرى ليبى: انسحاب المسلحين من قاعدة "تمنهنت" العسكرية