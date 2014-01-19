الجيش العراقى يشن عملية عسكرية واسعة فى مدينة الرمادى ضد القاعدة

شن الجيش العراقى عملية واسعة النطاق ضد "تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام والإرهابيين" فى مدينة الرمادى التى خرجت بعض أحيائها عن سيطرة الحكومة، بحسب متحدث عسكرى.

وقال الفريق محمد العسكرى المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تصريح بثته قناة العراقية الحكومية، "إن الجيش العراقى شن عملية واسعة بغطاء جوى ضد عناصر داعش "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" والقاعدة والإرهابيين".

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