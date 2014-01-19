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"الأطباء": مفاوضاتنا مع الصحة حول الكادر إيجابية وانتهاء الأزمة قريبا

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"الأطباء": مفاوضاتنا مع الصحة حول الكادر إيجابية وانتهاء الأزمة قريبا "الأطباء": مفاوضاتنا مع الصحة حول الكادر إيجابية وانتهاء الأزمة قريبا

وصف نقيب الأطباء، خيرى عبد الدايم، الاجتماع الذى تم مع وزيرة الصحة، مها الرباط، اليوم بالإيجابى، قائلا "المفاوضات مع وزارة الصحة بشأن أزمة مشروع قانون الكادر، تتقدم بشكل كبير".

وأوضح عبد الدايم أن خلال اللقاء تمت إزالة عدة عقبات كانت تقف أمام القانون، منها حل أزمة الأطباء العاملين فى هيئة التأمين الصحى، والمؤسسات العلاجية الأخرى، موضحا أن "أطباء هيئة التأمين الصحى سيتم ضمهم إلى مشروع القانون من خلال نص سيتضمنه".

وتوقع عبد الدايم أن "تحل أزمة مشروع القانون خلال أيام قليلة"، مشيرا إلى أن الحل سيكون خاصا بنقابة الأطباء فقط، وليس له علاقة بالنقابات الباقية من اتحاد المهن الطبية.

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