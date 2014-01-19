أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

محافظ البحر الأحمر: أدرس خطة للقضاء على العشوائيات بالمحافظة

Google+ Print
محافظ البحر الأحمر: أدرس خطة للقضاء على العشوائيات بالمحافظة محافظ البحر الأحمر: أدرس خطة للقضاء على العشوائيات بالمحافظة

كتب : إيهاب العجمي منذ 19 دقيقة

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه لديه خطة متكاملة لحل مشكلة العشوائيات بالمحافظة وأنه يعمل على دراستها، مشيرًا إلى أنه ينقصه تعاون سكانها، مؤكدًا أنه الشيء الوحيد الذي يعوق تنفيذ هذه الخطة التي سوف تنقل العشوائيات نقلة حضارية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخطة تشمل هدم تلك المناطق العشوائية وتعويض سكانها بسكن بديل وبنفس المساحة، وبمواصفات خاصة تتمتع بالخصوصية، وتتيح للسكان حياة أفضل، وتمنحهم أداميتهم التي حُرموا منها برغبة منهم لأن البعض منهم يرفض التطوير، بحد قول المحافظ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها