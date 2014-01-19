محافظ البحر الأحمر: أدرس خطة للقضاء على العشوائيات بالمحافظة

كتب : إيهاب العجمي منذ 19 دقيقة

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه لديه خطة متكاملة لحل مشكلة العشوائيات بالمحافظة وأنه يعمل على دراستها، مشيرًا إلى أنه ينقصه تعاون سكانها، مؤكدًا أنه الشيء الوحيد الذي يعوق تنفيذ هذه الخطة التي سوف تنقل العشوائيات نقلة حضارية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخطة تشمل هدم تلك المناطق العشوائية وتعويض سكانها بسكن بديل وبنفس المساحة، وبمواصفات خاصة تتمتع بالخصوصية، وتتيح للسكان حياة أفضل، وتمنحهم أداميتهم التي حُرموا منها برغبة منهم لأن البعض منهم يرفض التطوير، بحد قول المحافظ.