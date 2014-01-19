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تأمين مشدد من الشرطة والقوات المسلحة في أعياد الغطاس بأسوان

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تأمين مشدد من الشرطة والقوات المسلحة في أعياد الغطاس بأسوان تأمين مشدد من الشرطة والقوات المسلحة في أعياد الغطاس بأسوان

كتب : عبدالله مشالي منذ 18 دقيقة

وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بمحيط الكنائس بأسوان، أدى مساء أمس أقباط أسوان صلوات عيد الغطاس المجيد، بكنائس المحافظة والتي يصل عددها إلى 37 كنيسة، حيث تم وضع كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية بمداخل الكنائس، كما انتشرت مدرعات الشرطة والقوات المسلحة، وسيارات الأمن المركزي والمرور والإطفاء، وقامت الشرطيات بتفتيش حقائب السيدات للاطمئنان على عدم وجود ما يُعكر صفو الاحتفالات.

كما قام اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن أسوان بتفقد الحالة الأمنية بعدد من الكنائس بمدينة أسوان، وقام بتهنئة الأقباط.

وأكد السوهاجي، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه الإجراءات الأمنية احترازية ولقد نجحنا في تأمين أعياد الميلاد والغطاس وغيره ونحن قادرون على تأمين البلاد والمرور بها إلى خط الأمان والاستقرار.

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