استمرار إضراب عمال أتوبيس "شرق الدلتا" للمطالبة بتحسين أوضاعهم

كتب : نسرين المصري منذ 5 دقائق

يواصل عمال شركة "شرق الدلتا" للنقل بفرع الإسماعيلية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل الذي بدأوه مساء الجمعة، داخل محطة الورش، احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم وجود تأمين صحي، ورفض إدارة الشركة الاستماع لشكواهم، على حد قولهم.

وأكد العاملون، أنهم في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم، وأنهم لم يقوموا بعمل وقفة احتجاجية بل اكتفوا بتواجدهم بمحيط الجراج الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية.

وتسبب الإضراب في ارتباك بحركة السفر وتكدس المسافرين أمام موقف الميكروباصات، مطالبين بتدخل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ووزير النقل لحل الأزمة وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتوفير قطع غيار للأتوبيسات.