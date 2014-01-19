فينجر ينظر لفوتشينيتش كمنقذ لهجوم أرسنال

(/ أ ش أ /) - يرغب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال فى ضم ميركو فوتشينيتش مهاجم يوفنتوس الى استاد الإمارات على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوي.

ويسعى يوفنتوس لتعزيز فرص المدفعجية فى الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، غير أن النادي الايطالي يصر على بيع اللاعب بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه استرليني.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل ديك لو - كبير مسؤولى ارسنال المتخصصين فى التعاقدات وصفقات انتقال اللاعبين – مفاوضيه مع يوفي لإقناعهم بالاكتفاء بإعارة فوتشينيتش الذى يبلغ من العمر 30 عاما.

وأوضح وكيل اللاعب أنه مستعد للسفر الى لندن فى وقت لاحق من الاسبوع الحالي لتقييم مدى اهتمام مسؤولى أارسنال بصورة فعلية بالحصول على توقيع لاعب روما السابق.

وقالت مصادر فى استاد الامارات إن فينجر يرى أن فوتشينيتش يمثل أفضل خيار بالنسبة له فى المرحلة الراهنة لتعزيز القوة الهجومية للفريق بعد غياب ثيو والكوت بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم.