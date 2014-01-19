رئيس هيئة الاستثمار:تطوير إنتاج "منتجات الألبان" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.8مليون يورو

كتب : محمود الجمل الأحد 19-01-2014 10:02

أكد حسن فهمي ،رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن مشروع ترويج منتجات ألبان دول البحر المتوسط"لاكتيميد" يهدف إلى تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات الألبان النموذجية المبتكرة ومشتقاتها فى دول حوض المتوسط من خلال دعم المنتجين فى تطوير مشاريعهم وإيجاد أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم في إطار برنامج "التعاون عبر الحدود فى البحر الأبيض المتوسط" والممول من الاتحاد الأوروبى، وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 8ر4 مليون يورو.

وأضاف "فهمي " خلال ورشة العمل الإقليمية التى أقيمت أمس السبت بمجمع دمنهور الثقافى بمحافظة البحيرة لإطلاق المشروع أن دور الهيئة الرئيسى هو جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات المنتجة، لافتا إلى أن على رأس هذه القطاعات القطاع الزراعى والذى يعمل به 6 آلاف شركة، وتولى الدولة اهتماما كبيرا بهذا القطاع

مشيراً إلى أن اختيار محافظة البحيرة لإقامة هذا المشروع يرجع إلي أن المحافظة بها أكبر قطاع منتج للألبان، حيث توجد 16 % من المساحات المنزرعة بالمحافظة، كما أن 59% من مواطنيها يعملون فى القطاع الزراعى