"الاستثمار" :تأسيس 8512 شركة خلال عام 2013 لإتاحة فرص عمل للشباب

كتب : محمود الجمل الأحد 19-01-2014 10:15

محمود الجمل

أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام الماضي هو الأكبر منذ عام 2005 حيث تم تأسيس 8512 شركة لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب والقضاء علي البطالة والتي ارتفعت إلي معدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح "فهمي " خلال ورشة العمل الإقليمية التى أقيمت أمس السبت بمجمع دمنهور الثقافى بمحافظة البحيرة لإطلاق مشروع إنشاء أول تجمع صناعى عنقودى لمنتجات الألبان التقليدية فى مصر أن دور الهيئة الرئيسى هو جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات المنتجة، لافتا إلى أن على رأس هذه القطاعات القطاع الزراعى والذى يعمل به 6 آلاف شركة، وتولى الدولة اهتماما كبيرا بهذا القطاع