الببلاوي يتابع تنفيذ مشروعات التنمية بالمثلث الذهبي للتعدين اليوم

كتب : أحمد عبد العظيم الأحد 19-01-2014 10:33

يجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، اليوم، مع لجنة تنمية منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين بهذا الشأن.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية، الصادر برقم 1264 لسنة 2013، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية منطقة المثلث الذهبي للتعدين "سفاجا- القصير- قنا"، لاستخراج الخامات المعدنية والمحجرية، وتضم اللجنة وزراء السياحة والتجارة والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان، والبترول والنقل.

وأوضح القرار أن اللجنة تختص بإعداد تصور عن الشكل المؤسسي والقانوني لمنطقة المثلث الذهبي للتعدين لتنميتها، فضلا عن إعداد مخطط شامل يرتكز على توفير فرص الاستثمار والتعاقد مع بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة.