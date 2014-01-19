أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

الببلاوي يتابع تنفيذ مشروعات التنمية بالمثلث الذهبي للتعدين اليوم

Google+ Print
الببلاوي يتابع تنفيذ مشروعات التنمية بالمثلث الذهبي للتعدين اليوم الببلاوي يتابع تنفيذ مشروعات التنمية بالمثلث الذهبي للتعدين اليوم

كتب : أحمد عبد العظيم الأحد 19-01-2014 10:33

يجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، اليوم، مع لجنة تنمية منطقة المثلث الذهبي للتعدين، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين بهذا الشأن.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية، الصادر برقم 1264 لسنة 2013، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية منطقة المثلث الذهبي للتعدين "سفاجا- القصير- قنا"، لاستخراج الخامات المعدنية والمحجرية، وتضم اللجنة وزراء السياحة والتجارة والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان، والبترول والنقل.

وأوضح القرار أن اللجنة تختص بإعداد تصور عن الشكل المؤسسي والقانوني لمنطقة المثلث الذهبي للتعدين لتنميتها، فضلا عن إعداد مخطط شامل يرتكز على توفير فرص الاستثمار والتعاقد مع بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها