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إصابة عامل صدمته سيارة أثناء سيره بأحد شوارع الخانكة بالقليوبية

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إصابة عامل صدمته سيارة أثناء سيره بأحد شوارع الخانكة بالقليوبية إصابة عامل صدمته سيارة أثناء سيره بأحد شوارع الخانكة بالقليوبية

أصيب عامل بإصابات بالغة بإنحاء الجسد أثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء سيره بالشارع بطريق سندوه الخانكة، تم نقل المصاب لمستشفى الخانكة العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد أحمد الشافعى، رئيس فرع البحث الجنائى إشارة من المستشفى بوصول "أدهم محمد صوابى،47 سنة، عامل مصاب بجرح متهتك بالوجه، وكسر بالفك العلوى، واشتباه ما بعد الارتجاج، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى، تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن فتبين للعميد أسامة عايش رئيس المباحث، وبسؤال شقيق المصاب المدعو "محمود محمد صوابى محمد"،63 سنة بالمعاش، قرر أنه أثناء سير شقيقة بطريق سندوة شبين القناطر اصطدمت به سيارة مجهولة، (فر قائدها هاربا بها عقب الحادث)، مما أدى لحدوث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1509، جنح مركز شبين القناطر لسنة 2014م، وتولت النيابة التحقيق.

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