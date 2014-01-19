حزب «بريطانيا أولاً» يتظاهر أمام مقر الإخوان فى لندن: عودوا لبلادكم

كتب : نورهان السبحى منذ 14 دقيقة

نظم حزب «بريطانيا أولاً» مظاهرة خارج مقر جماعة الإخوان فى مدينة «كريكل وود» بشمال غرب لندن، أمس. وقالت صحيفة «كيلبورن تايمز» البريطانية المحلية، إن الحزب اليمينى، الذى تأسس فى عام 2011، أبدى غضبه من الأخبار التى تداولتها بعض الصحف البريطانية، عن اتخاذ جماعة الإخوان مقراً جديداً لها فى إحدى الشقق بالمنطقة التجارية فى مدينة «كريكل وود»، حيث يعتقد أن الجماعة تدير من هناك حربها ضد الجيش المصرى. ونشر الحزب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» دعوة للمواطنين البريطانيين للانضمام إليهم فى تظاهرتهم ضد الإخوان أمام مقرهم الجديد، وقالوا فى البيان: «نريد أن نثبت لجماعة الإخوان أنهم غير مرغوب فيهم فى بريطانيا، هيا انضموا إلينا لنجعل (الجهاديين) يدركون أن عليهم مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلادهم لنشر الكراهية والموت هناك. كل الوطنيين العقلاء مرحب بهم معنا، ونرجوكم أن تأتوا بأعلام بريطانيا. نراكم هناك».