أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مجلس الوزراء يبدأ إجراءات إصدار قانونا للخدمة الوطنية والإحتياطية

Google+ Print
مجلس الوزراء يبدأ إجراءات إصدار قانونا للخدمة الوطنية والإحتياطية مجلس الوزراء يبدأ إجراءات إصدار قانونا للخدمة الوطنية والإحتياطية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " أن مجلس الوزارء في اجتماعه اليوم  وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "  بدأ بإجراءات إصدار قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، وحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته .

وأكد  سموه في حسابه الرسمي على  " تويتر " أن القانون الجديد يأتي بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته.

واوضح أن الخدمة الوطنية ستشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا الثلاثين.. وستكون اختيارية للإناث.

وأكد أن الخدمة الوطنية ستشمل تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة وستتراوح بين 9 أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للمؤهلات الأقل من الثانوية.

وبموجب القانون الجديد سيتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الإمارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة .

واعتبر سموه أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس .. والقانون الجديد سيطبق على الجميع ، مشددا على أن ساحات القوات المسلحة هي ميادين رجولة،والخدمة فيها شرف، والتخرج منها بطولة وشبابنا هم حماة وطننا ودرعه وعليهم تقع مسئولية الدفاع عن كل ترابه .

وقال سموه في ختام تصريحه : " رسالتنا للعالم رسالة خير وسلام .. وقوة الرسالة من قوة مرسلها .. ومكتسباتنا خط أحمر لا بد من حمايتها بالغالي والنفيس " .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية