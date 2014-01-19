مجلس الوزراء يبدأ إجراءات إصدار قانونا للخدمة الوطنية والإحتياطية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " أن مجلس الوزارء في اجتماعه اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بدأ بإجراءات إصدار قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، وحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته .

وأكد سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " أن القانون الجديد يأتي بهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته.

واوضح أن الخدمة الوطنية ستشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا الثلاثين.. وستكون اختيارية للإناث.

وأكد أن الخدمة الوطنية ستشمل تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة وستتراوح بين 9 أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للمؤهلات الأقل من الثانوية.

وبموجب القانون الجديد سيتم تشكيل قوات الاحتياط لدولة الإمارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة .

واعتبر سموه أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس .. والقانون الجديد سيطبق على الجميع ، مشددا على أن ساحات القوات المسلحة هي ميادين رجولة،والخدمة فيها شرف، والتخرج منها بطولة وشبابنا هم حماة وطننا ودرعه وعليهم تقع مسئولية الدفاع عن كل ترابه .

وقال سموه في ختام تصريحه : " رسالتنا للعالم رسالة خير وسلام .. وقوة الرسالة من قوة مرسلها .. ومكتسباتنا خط أحمر لا بد من حمايتها بالغالي والنفيس " .