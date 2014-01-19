مكثف جديد يحول الأجهزة الكهربائية لطاقة خضراء

كتب : نادية الدكروري منذ 46 دقيقة

توصل باحثون من جامعة ولاية تكساس ( تسو) لنوع جديد من المكثفات الفائقة المصنوعة من مواد ( الكالسيوم و النحاس و التيتانات) بإسم "CCTO" له قدرة عالية لتحمل درجات الحرارة و تخزين الطاقة لفترات طويلة.

قال راجفيندرا باندي ، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة تسو، أن المكثفات الفائقة CCTO لديها قدرة عالية علي تخزين الشحنات الكهربائية ما يجعلها نوعاً من الطاقات الخضراء و مثالية للعمل مع السيارات الكهربائية.

أضاف باندي بأن الأجهزة الكهربائية التي ستحوي مكثفات CCTO يمكن أن تنافس مثيلاتها بالعمل في درجات حرارة أعلي بكثير من تحمل دوائر السيليكون القياسية ، و يناسب المكثف ايضاً العديد من التطبيقات الصناعية.