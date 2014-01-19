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أمطار غزيرة على مناطق الفجيرة والساحل الشرقي

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أمطار غزيرة على مناطق الفجيرة والساحل الشرقي أمطار غزيرة على مناطق الفجيرة والساحل الشرقي

صباح ممطر واجواء غائمة ورياح باردة سادت معظم مناطق الفجيرة والساحل الشرقي ، بعد ان شهدت هطول امطار غزيرة فجر اليوم استمرت قرابة الساعتين سالت على اثرها السيول والشعاب من اعلى سفوح الجبال مندفعة بين المنحدرات ، لتعم اجواء شديدة البرودة بعد ان سجلت بعض المناطق انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بلغت 8 درجات .

ومازالت المناطق تشهد امطار الخير والبركة بصورة متقطعة لغاية الان، ومن المتوقع استمرارها حتى وقت الظهيرة وفق الأرصاد الجوية .

واستبشر مزارعي المنطقة بامطار هذه السنة التي هطلت بوفرة وسقت الارض والتربة لتكون سنة حصاد  التي سيعم  خيرها على جميع المزارع .

وناشدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع السائقين ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود حفاظا على أرواحهم ، متمنين السلامة للجميع.

 

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