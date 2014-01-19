"الأرصاد" يحذر من ارتياد البحر وعدم استقرار الطقس

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيراته بعدم ارتياد بحر الخليج العربي وبحر عمان بسبب اضطرابهما.

وكان المركز قد ذكر في بيان له اليوم أن الطقس اليوم غير مستقرعلى الدولة و سيكون غائما جزئيا إلى غائم على معظم المناطق فيما يستمر تزايد كميات السحب يتخللها بعض السحب الركامية وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق ويصاحبها هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع وجود السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة .

ويستمر البحر مضطربا بوجه عام وشديد الإضطراب أحيانا مع وجود السحب في سماء الخليج العربي وبحر عمان.

وسيكون الطقس يوم الإثنين غائما إلى غائم جزئي مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة شمالا وشرقا وتخف كميات السحب تدريجيا بعد الظهر غربا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحيانا فى بحر عمان.

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