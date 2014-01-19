"الترمس" يقضى على الصدفية ويقوى الأعصاب

عمرك فكرت إيه هى فوائد الترمس وما هى قيمته الغذائية كلها أسئلة تبحث عن إجابة وتوضحها الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة قائلة الترمس يحتوى على نسبة من البروتين بجانب الأملاح المعدنية والكربوهيدرات وهو مادة جيدة للكالسيوم والفسفور بجانب الألياف بجانب أهميته الكبرى للمرضى الذين يعانون من السكر بجانب قدرته على تقوية الأعصاب لأنه يقوم بشد الأعصاب التى تعانى من التراخى بجانب قدرته على استعادة نشاط الجسم، وما لا يعرفه الكثيرون عن الترمس أنه مضاد لبعض الأمراض الجلدية كالصدفية لذا ينصح المرضى بالصدفية بتناول الترمس وهو يحمى من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة وهو يحافظ على نسبة السكر بالدم بجانب قدرته على تنقية البشرة وإزالة النمش والكلف.

وتوضح بسنت أن الترمس يخفف نمو الشعر الزائد من الجسم ويقوم بتبييض البشرة كما أنه يقوم بفتح الشهية لذا ينصح بالمداومة على إعطائه للأطفال الذين يعانون من فقد الشهية ويحافظ على انتظام ضربات القلب بجانه كونه يعمل على القضاء على الإمساك إلا أنه يجب الحذر فى تناول الترمس فى الشهور الأولى من الحمل لأنه يعمل على انقباض الرحم وبالتالى قد يؤدى للإجهاض إلا أن الترمس يحتوى على الفوليك وهو من الفيتامينات الهامة اللازمة لتقوية الرحم.

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