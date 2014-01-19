أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل الأزهر يطالب الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة دون التقيد بمدة

Google+ Print
وكيل الأزهر يطالب الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة دون التقيد بمدة وكيل الأزهر يطالب الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة دون التقيد بمدة

طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، المسئولين فى الدولة بحل مشكلة العمالة المؤقتة، وتثبيتهم، دون التقيد بمدد، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تؤثر سلبا على أدائهم وروحهم المعنوية- وفقا لتأكيده.

وأضاف وكيل الأزهر، فى تصريحات صحفية له اليوم، حول مشكلة مدرسى الحصة، أن من يدرسون بالحصة لم يشملهم قرار الحد الأدنى، وإن فهموا هم غير ذلك، واستطرد أن "القرار لا يطبق بناء على رغبة المطبق وإلا كنا طبقناه عليهم قبل المثبتين، ولو خيرنا بينهم وبين المثبتين لاخترناهم لأنهم الأولى بالرعاية ووضعهم غير إنسانى وحالتهم من أسوأ ما ورثناه عن المرحلة السابقة، التى اعتمدت تهدئة النفوس وإسكات المظاهرات الفئوية بمسكنات مؤقتة دون رؤية مستقبلية، وها نحن نتحمل آثار قراراتهم الخاطئة.

وتابع "لا أحمل المسئولين وحدهم هذا الخطأ، ولكن من قبلوا هذه المسكنات الهزيلة يتحملون أيضا جزءاً من هذه المشكلة، فقد علموا من البداية بتفاهة المقابل، وأنه لا يكفى لإطعام دجاجة فضلا عن أسرة بشرية، وأنهم لن يثبتوا قريبا، ثم هاهم لا يكفون عن الشكوى، ونحن لا نملك لهم من الأمر شيئا بين قوانين ظالمة وميزانية مثقلة، ونحن وهم على باب الكريم، فعليهم الصبر وعلينا السعى".

لمزيد من التقارير..

خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل

القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر

خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق

خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل
>

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365