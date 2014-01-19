وكيل الأزهر يطالب الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة دون التقيد بمدة

طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، المسئولين فى الدولة بحل مشكلة العمالة المؤقتة، وتثبيتهم، دون التقيد بمدد، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تؤثر سلبا على أدائهم وروحهم المعنوية- وفقا لتأكيده.

وأضاف وكيل الأزهر، فى تصريحات صحفية له اليوم، حول مشكلة مدرسى الحصة، أن من يدرسون بالحصة لم يشملهم قرار الحد الأدنى، وإن فهموا هم غير ذلك، واستطرد أن "القرار لا يطبق بناء على رغبة المطبق وإلا كنا طبقناه عليهم قبل المثبتين، ولو خيرنا بينهم وبين المثبتين لاخترناهم لأنهم الأولى بالرعاية ووضعهم غير إنسانى وحالتهم من أسوأ ما ورثناه عن المرحلة السابقة، التى اعتمدت تهدئة النفوس وإسكات المظاهرات الفئوية بمسكنات مؤقتة دون رؤية مستقبلية، وها نحن نتحمل آثار قراراتهم الخاطئة.

وتابع "لا أحمل المسئولين وحدهم هذا الخطأ، ولكن من قبلوا هذه المسكنات الهزيلة يتحملون أيضا جزءاً من هذه المشكلة، فقد علموا من البداية بتفاهة المقابل، وأنه لا يكفى لإطعام دجاجة فضلا عن أسرة بشرية، وأنهم لن يثبتوا قريبا، ثم هاهم لا يكفون عن الشكوى، ونحن لا نملك لهم من الأمر شيئا بين قوانين ظالمة وميزانية مثقلة، ونحن وهم على باب الكريم، فعليهم الصبر وعلينا السعى".

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