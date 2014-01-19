تعرفى على أهم مشكلات الحمل وعلاجها

خلال فترة الحمل، تحدث للمرأة تغيرات فسيولوجية، تسبب لها عددا من المشكلات، حيث أرسلت قارئة تسأل أنا حامل فى شهرى الأول، وأريد أن أعرف عن أهم المشكلات التى تواجه الحوامل، وكيفية التعامل معها؟

أجاب على هذا التساؤل الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد وعلاج نقص الخصوبة، إن هناك مشكلتين تواجه المرأة خلال الحمل، الأولى وهى الغثيان والقىء، وغالبا تأتى تلك الحالة من بداية الحمل إلى الشهر الرابع، وخاصة خلال الفترة الصباحية.

وقال رياض، هناك بعض النصائح التى تقدم إلى الحامل منها عند الاستيقاظ من النوم انتظرى مدة ربع ساعة على السرير، ثم تناول قطعة من الخبز الجاف، اعتمدى على تقسيم الوجبات، فبدلا من 3 وجبات يمكن تقسيمها إلى 6، تناولى فى الصباح وجبة إفطار خفيف، لأن عدم تناول الطعام يزيد من الغثيان.

وتابع أن التهوية والنظافة الجيدة تساعد على التقليل من الروائح الكريهة بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة تؤدى إلى تقليل الشعور بالغثيان والقىء ومنها الخبز الجاف والكرفس والبطاطس المسلوقة والنشويات مثل الأرز أو المكرونة.

وأضاف رياض أن الإمساك من المشكلات التى تواجه السيدات وخاصة خلال الفترة الأخيرة من الحمل، وفى الغالب بسبب ازدياد حجم البطن الحامل، مما يسبب ضغط على الأمعاء الثقيلة، مضيفا أن علاج تلك الإصابة من خلال تناول السوائل وخاصة المياه، بالإضافة إلى ضرورة تناول الخضراوات والغنية بالألياف الغذائية، وتحديد مواعيد محددة لدخول الحمام.

وتابع رياض أن الأطعمة التى ينصح بها لتخلص من تلك المشكلة هى تناول الخوخ والمشمش، ضرورة تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.

حموضة المعدة وحرقة الأمعاء، من الإصابات الشائعة بالحمل، وغالبا ما تكون بسبب اضطرابات هرمون الحمل، وهرمون المعدة، لأن هرمونات الحمل تؤخر عملية إفراغ المعدة وسير الطعام فى الأمعاء مما يؤدى إلى دفع المأكولات والأحماض التى تفرزها المعدة إلى الأعلى نحو البلعوم مما يؤدى إلى الإحساس بالحرقة.

وقال رياض لتجنب ارتفاع الحموضة يجب تقليل تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى، بالإضافة إلى المشروبات الغذائية التى تزيد من نسبة الحموضة، مضيفا إن بعض العادات الخاطئة كتناول الماء أثناء تناول الوجبات، بالإضافة إلى أن النوم المباشر بعد تناول الطعام، مضيفا أنه إذا زادت تلك الأعراض ولم تحل يجب استشارة طبيب فورا.

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