مصرع شخص إثر انهيار مبنى بالرباط جراء سقوط أمطار غزيرة

لقى شخص مصرعه وجرح آخر، أمس السبت، فى المدينة العتيقة بالعاصمة المغربية الرباط إثر انهيار مبنى قديم، لم يستطع الصمود أمام أحوال طقس سيئة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مسئول محلى، فإن سقف متجر كان مخصصًا لإعداد وتحضير الفطائر، فى حى الملاح بالمدينة العتيقة فى الرباط، انهار جراء الأمطار الغزيرة التى شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية.

وأوضح المسئول أن الحادث أسفر عن مصرع أحد زبائن المتجر، وإصابة صاحبته بجروح "بليغة"، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ صاحبة المتجر فى مارس الماضى، بضرورة إخلاء المتجر، لأن البناية آيلة للسقوط، لكنها رفضت إخلاء متجرها، وعرفت مدن مغربية ومنها العاصمة، يومى الجمعة والسبت، أمطارًا رعدية قوية.

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