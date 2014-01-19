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ظهور "قرش الحوت" بالقرب من إحدى جزر البحر الأحمر

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ظهور "قرش الحوت" بالقرب من إحدى جزر البحر الأحمر ظهور "قرش الحوت" بالقرب من إحدى جزر البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله السبت 18-01-2014 22:34

رصد باحثو محميات البيئة بالبحر الأحمر ظهور قرش الحوت "الويل شارك" بالقرب من أحد شواطئ جزيرة الجفتون.

وكشفت الدوريات تواجد إحدى الأسماك الضخمة بالقرب من محمية الجفتون بالغردقة، وتبين أن هذه السمكة من نوع القرش الحوت "منقط الجلد" ومهدد بالانقراض والمحظور صيده، والذي يطلق عليه الصيادون اسم "بهلول".

وأكد الدكتور ياسر سعيد، مدير محميات البحر الأحمر، لـ"الوطن"، أن هذا النوع من الحيتان يبلغ طوله ما بين 7 إلى 8 أمتار ويتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها.

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