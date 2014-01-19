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دكتورة صيدلانية تقدم نماذج لوجبات مريض السكر

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دكتورة صيدلانية تقدم نماذج لوجبات مريض السكر دكتورة صيدلانية تقدم نماذج لوجبات مريض السكر

يعتقد الكثيرون أن الصيادلة دورهم ينحصر فى قراءة الروشتة الطبية، وصرف العلاج، وتقول الدكتورة منايا نور دكتورة صيدلانية، إن لصيادلة يدرسون ما يعرف بالـOTC، ويقصد بها الأمراض التى يمكن للصيدلى التعامل معها بدون تدخل طبى، بالإضافة إلى إن الصيدلى هو الخبير الأول بالدواء.

وقالت منايا مريض السكر يمكنه الحصول على بعض النصائح والإرشادات من الصيدلى، مضيفة أن من أهم تلك النصائح هى ضرورة الحفاظ على التوازن الغذائى، وذلك لتحكم فى مستوى السكر بالدم.

وهنا تقدم منايا نموذجا لوجبات مريض السكر طوال اليوم
> وجبة الإفطار: تلت رغيف مصرى مع بيضة مسلوقة و90 مجم جبنة قريش أو فيتا أو عدد 5 ملاعق فول مدمس بزيت الذرة مع كوب لبن محلى بالسكارين.

وجبة الغذاء: تلت رغيف مصرى مع طبق سلطة خضراء (طماطم- خيار- جرجير- خس- بصل- فجل- جزر) دجاج مشوية مسلوقة أو محمرة بزيت الذرة أو تونة أو سردين أو سمك مقلى أو مشوى أو أرانب.

الخضار: ملوخية- بامية- كوسة- فاصوليا – سبانخ.
> الفاكهة: برتقال- يوسفى- شمام- مشمش خوخ- جوافة- كمثرى- رمان- تفاح
> وجبة العشاء: تلت رغيف مصرى- كوب زبادى- قطة جبنة نيستو- كوب لبن محلى بالسكارين
> وقالت منايا يمنع مرضى السكر من تناول الوجبات الآتية خبز السن أو العيش الشمسى الأرز والمكرونة والفريك والفول السودانى وعصائر القصب أو أى عصير محلى بالسكر والفاصوليا والبسلة والبليلة واللب الأسمر والمانجو والموز والعنب والقرنبيط والجاتوة والحلويات.

وتابعت يساعد تقسيم الوجبات على مدار اليوم فى الحفاظ على مستوى سكر طبيعى بالدم.

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