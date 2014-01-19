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وفود من مختلف دول العالم يزورون مهرجان الصحراء بحائل

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وفود من مختلف دول العالم يزورون مهرجان الصحراء بحائل وفود من مختلف دول العالم يزورون مهرجان الصحراء بحائل

    زارت وفود من مختلف دول العالم مهرجان الصحراء في نسخته السابعة الأمر الذي استوقف عدسات المصورين وشاشات التلفزة بوقت واحد أمام مخيم مركز التنمية الاجتماعية، واطلعوا على أقسام الأسر المنتجة للجان التمنية الاجتماعية بالمنطقة وسجلوا إعجابهم بأعمال الحرفية اليدوية.

كما شاهدو عرض فرقة وناسة الترفيهية التي تفاعل معها الأطفال بشكل خاص وبمتابعة حثيثة وإشراف من مدير التنمية الاجتماعية الأستاذ سعد الصعب التميمي.

ومن جهه أخرى زار الوفد مقر أمانة منطقة حائل والأسواق الشعبية وكذلك المنتجات الأسرية "التراثية"، وفي السياق ذاته تحدث "للرياض" البروفيسور باترس مارك من فرنسا قائلا لقد استمتعت بهذا المهرجان الذي ضم فعاليات لم أشهدها من قبل وقد نال إعجاب الجميع ممن رافقونا، وأنا سعيد بوجودي بالمملكة، وأضاف ان حائل جميلة بتنوع طقوسها وكرم أهلها، وقد رافق الوفود رئيس اللجنة الإعلامية إبراهيم الجنيدي ومدير العلاقات العامة بأمانة حائل سعد الثويني.

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