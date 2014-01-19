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محافظ الخرج يستقبل منسوبي المعهد الصناعي الثانوي

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محافظ الخرج يستقبل منسوبي المعهد الصناعي الثانوي محافظ الخرج يستقبل منسوبي المعهد الصناعي الثانوي

    استقبل محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتبه بالمحافظة مدير المعهد الصناعي الثانوي بالخرج المهندس سمير بن عبدالله العسكر ووكيل المعهد للتدريب المهندس يزيد الغنام ووكيل المعهد لخدمات المتدربين خالد الحربي ومرشد المتدربين منصور العتيبي ورئيس قسم الميكانيكا المهندس عبدالمجيد البازعي ونخبة من متدربي المعهد الذين هنئوه بمناسبة تعيينه محافظاً للخرج.

واستمع آل مجدوع إلى شرح عن مايقوم به المعهد من جهود في سبيل دعم القوى البشرية والفنية في القطاع الخاص والعام في الخرج كما استمع إلى البرامج الخاصة والعامة التى يقدمها منسوبي المعهد وتقرير عن الانجازات خلال العامين الماضيين.

وأشاد آل مجدوع بالجهود المبذوله التي يقدمها المعهد لخدمة شباب المحافظة حاثاً الجميع على تقديم المزيد من الجهد والعمل لرفعت هذا الوطن.

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