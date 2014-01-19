إطلاق فعاليات مهرجان جازان.. اليوم

يشهد الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء اليوم الأحد كرنفال جازان 2014م، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي السادس.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس رستم بن مقبول الكبيسي ان كرنفال هذاالعام سوف تشارك به كافة محافظات منطقة جازان، مبيننا انه سيختلف عن الأعوام الماضية من ناحية شمولية المشاركة وعلى مستوى عال جدا من البرامج، وكذلك الأنشطة الدعوية والثقافية مشيرا أننا نسعى أن يكون الكرنفال الأول على مستوى المملكة خاصة بعد الاطلاع على التجربة الاسبانية في تنظيم الكرنفالات.

وأكد الكبيسي ان الكرنفال سيتشمل على العروض الشعبية واللوحات التراثية التي تُبرز تراث المنطقة وفنونها الشعبية، والأزياء، وما تميزت به من حرف وأعمال يدوية في مجالات الزراعة، والصيد، والغوص، وتجارة اللؤلؤ، والأدوات المستخدمة في تلك الحرف، وليلة الزفاف في جازان، إلى جانب المسيرة الكرنفالية على عروض للسيرك، والشخصيات الكرتونية، والسيارات المعدَّلة، والألعاب النارية.