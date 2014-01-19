مدير جامعة الدمام يشكر القيادة على إنشاء كليتي الطب والصيدلة بحفر الباطن

رفع مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش نيابة عن إدارة الجامعة ومنسوبيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وإلى النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، بمناسبة موافقة المقام السامي على محضر مجلس التعليم العالي المتضمن إنشاء كلية للطب وكلية للصيدلة بمحافظة حفر الباطن.

وأشار الدكتور عبدالله الربيش إلى ان إنشاء هاتين الكليتين النوعيتين سوف يكون لهما أثرا إيجابيا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المحافظة للمواطنين إلى جانب المؤسسات الصحية الأخرى، وأشار إلى أن إنشاء كلية الطب سوف يتبعها إنشاء مستشفى جامعي ليكمل منظومة الكليات الصحية الأخرى في المحافظة حيث سبق إنشاء هاتين الكليتين إنشاء كلية للعلوم الطبية التطبيقية، وقد بدأت الدراسة بها في العام الدراسي الجامعي الماضي وفي سياق ذلك شكر مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش نيابة عن منسوبي الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية لما تحضى به الجامعة من دعم ومساندة، والشكر موصول إلى معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لتوجيهه ومتابعته للجامعة وكافة مشاريعها وإلى أصحاب المعالي أعضاء مجلس التعليم العالي.

وأضاف بأن إنشاء هذه الكليات سيوفر على أبناء وبنات المحافظة فرصة التعليم للراغبين في مواصلة دراساتهم في تخصصي الطب والصيدلة بتوفير مشقة السفر إلى المناطق المختلفة وأكد الدكتور عبدالله الربيش بأن الجامعة تسعى إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال إنشاء هذه الكليات، وبدء الدراسة بها العام مابعد القادم في المدينة الجامعية في محافظة حفر الباطن.