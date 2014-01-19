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إطلاق سراح وتخفيف عقوبة 878 سجيناً في إيران بمناسبة المولد النبوي

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وافق، السبت، على العفو عن 878 شخصًا، أو تخفيف عقوباتهم بمناسبة المولد النبوي، الذي يوافق الأحد، عند الشيعة.

وأفرج عن نحو 80 سجينًا سياسيًا في سبتمبر الماضي، ومن بينهم نشطاء بارزون في مجال حقوق الإنسان والمحامية نسرين ستوده قبل سفر الرئيس حسن روحاني إلى نيويورك، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة «نسيم» للأنباء أنه تم العفو عن 1241 سجينًا آخرين في أكتوبر.

ولم تذكر وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ما إذا كان من بين المعفو عنهم، اليوم، مدانون باتهامات سياسية.

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