أمير الرياض يعتمد برنامج فعاليات أمانة العاصمة لخدمة المجتمع للعام الحالي

اعتمد صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض برنامج فعاليات أمانة الرياض لعام 1435ه، والذي يضم ما يزيد عن 30 فعالية رياضية وثقافية وفنية ونشاطا اجتماعيا.

أوضح ذلك المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض، معرباً عن عظيم شكره وامتنانه لما تحظى به أنشطة الأمانة لخدمة المجتمع من دعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز وحرصهم على تحقيق أهداف برنامج الأمانة السنوي المستمر الترفيهية والتنموية والاجتماعية.

وقال معالي أمين منطقة الرياض إن اعتماد سمو أمير منطقة الرياض لبرنامج فعاليات الأمانة لعام 1435ه تمثل حافزاً للارتقاء بمستوى الفعاليات بما يلبي تطلعات أبناء مدينة الرياض وزوارها من أبناء المناطق الأخرى، وبما يعبر بحق عما تشهده حاضرة الوطن من نهضة وتطور في جميع المجالات.

وأشار المهندس المقبل إلى حرص الأمانة على تحقيق أكبر قدر من التنوع في برنامجها السنوي لهذا العام بما يناسب اهتمامات جميع فئات مجتمع الرياض، ولاسيما الشباب وإتاحة الفرصة للتعبير عن مواهبهم واستثمار طاقاتهم وشغل أوقات فراغهم بأنشطة هادفة ومفيدة بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات لدعم الأسر المنتجة والأنشطة النسائية مثل مهرجان الأسرة للنخيل والتمور (جنيا)، ومهرجان ربيع الرياض والمهرجان الخامس للتراث والأسر المنتجة، ومهرجان الرياض النسائي الرابع، ومهرجان الرياض للتسوق والترفيه إلى جانب عدد من العروض المسرحية للنساء والرجال والأطفال والمنافسات الرياضية.

وأكد أمين منطقة الرياض مراعاة الأمانة، من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، تكثيف الفعاليات خلال الإجازات الدراسية وإجازة الربيع، وخلال المناسبات الوطنية ولا سيما احتفالات اليوم الوطني بما يتيح لكل فئات المجتمع المشاركة فيها والاستفادة منها، لافتاً إلى تخصيص عدد كبير من فعاليات البرنامج لذوى الاحتياجات الخاصة تحت إشراف عدد من المتخصصين المؤهلين لرعاية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

وأشار أمين منطقة الرياض بمستوى التعاون والتنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية ومؤسسات العمل التطوعي والاجتماعي لإثراء فعاليات البرنامج وتحقيق أكبر استفادة منها، مؤكداً حرص أمانة الرياض على مد جسور الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لخدمة المجتمع ودعم جهودها في مجال التنمية الاجتماعية والإفادة من المقومات والإمكانيات الكبرى لمدينة الرياض في تشجيع وتنمية السياحة الداخلية، إقامة الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والمهرجانات التي تناسب كل فئات المجتمع. وتشمل فعاليات أمانة الرياض لخدمة المجتمع خلال إجازة منتصف العام الدراسي فعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة وستاند آب كوميدي ومسرحية نسائية وفعاليات جنون الشوارع وبطولة الأمانة لمهارات القيادة "الجولة الأولى".

وتشهد إجازة منتصف العام الدراسي الثاني العديد من فعاليات الأمانة مثل مهرجان ربيع الرياض العاشر والجولة النهائية لبطولة الأمانة لمهارات القيادة وأمسيات الأمانة الإنشادية ومسرحية خليجية، في حين تشهد فعاليات صيف الأمانة دوري كرة القدم وملتقى ربوة الرياض وفعاليات ترفيهية متنوعة وغيرها من الأنشطة الثقافية.

كما يضم برنامج أمانة منطقة الرياض لخدمة المجتمع للعام الجاري العديد من الفعاليات الهامة مثل عيد الفطر المبارك والاحتفال باليوم الوطني ومهرجان التراث والأسر المنتجة الخامس.