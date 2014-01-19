إنيستا يغيب عن مباراة ليفانتي بسبب الإصابة

/أ ش أ/ يغيب لاعب خط وسط إسبانيا وبرشلونة أندريس إنيستا، عن المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام فريق ليفانتي في دوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم يوم غد الاحد، وذلك بسبب الإصابة.

وكان انيستا قد تعرض للاصابة خلال مباراة البرسا في الجولة الماضية أمام ملاحقه الاول أتليتكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال مدرب فريق برشلونة جيراردو مارتينو، إن إنيستا ربما يشارك في مباراة برشلونة في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك أسبانيا أمام ليفانتي أيضا يوم الأربعاء المقبل.. فيما يغيب عن تشكيلة برشلونة أيضا المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة.