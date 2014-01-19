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المعارضة السورية توافق على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2".. وإشادة دولية بالقرار

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المعارضة السورية توافق على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2".. وإشادة دولية بالقرار المعارضة السورية توافق على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2".. وإشادة دولية بالقرار

كتب : أ ف ب منذ 40 دقيقة

أعلنت المعارضة السورية، أمس، في إسطنبول موافقتها على المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المعروف بـ"جنيف 2" الأسبوع المقبل، وذلك بعد تقديم النظام السوري عرضًا بوقف لإطلاق النار في مدينة حلب شمال سوريا.

وقبل أربعة أيام من الموعد المحدد لهذا المؤتمر الذي أعدّت إليه الولايات المتحدة وروسيا، صوّت أعضاء الائتلاف السوري المعارض لصالح إرسال بعثة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 في سويسرا الأسبوع المقبل، بعد الضغوط الكبيرة التي مارسها رعاة الائتلاف العرب والغربيون.

وبعدما كان مقررًا انطلاقها بعد ظهر الجمعة، بدأت الجمعية العامة للائتلاف اجتماعاتها السبت بتأخير 24 ساعة بسبب خلافات بين عدد من مكونات الائتلاف بشأن التجديد لمكتبه لسياسي قبل عشرة أيام، وفق ما أفاد أعضاء في الائتلاف.

وإثر عملية تصويت سري أيّد 58 عضوًا في التحالف المشاركة في مؤتمر جنيف، في حين عارضها 14 عضوًا وامتنع عضوان عن التصويت وآخر وضع بطاقة بيضاء، بحسب النتائج التي أعلنها الائتلاف.

وفي باريس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في بيان، أن قرار الائتلاف السوري المعارض المشاركة في 22 يناير الحالي في مؤتمر جنيف-2 "خيار شجاع".

وقال الوزير "رغم استفزازات وتجاوزات النظام فإن هذا الخيار هو خيار السعي إلى السلام" مؤكدًا أن "فرنسا ستستخدم كل الوسائل حتى يمكن أن يسفر مؤتمر جنيف عن قيام حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة".

وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تصويت ائتلاف المعارضة السورية التي وافقت على المشاركة الأسبوع المقبل في مؤتمر جنيف 2 بأنه "تصويت شجاع".

وقال كيري، في بيان، إن "الولايات المتحدة ستواصل دعم المعارضة السورية بعد أن اختارت أفضل طريقة للتوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية عبر التفاوض".

وأشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، أمس، بالقرار "الصعب" الذي اتخذته المعارضة السورية.

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