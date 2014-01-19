أمن الجيزة: الشرطة ستنسحب من حرم جامعة القاهرة بانتهاء امتحانات الترم الأول

قال اللواء مجدى عبد العال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تصريحات خاصة لوكالة ONA أنه سيتم إنسحاب قوات الأمن تمامًا من الحرم الجامعى لجامعة القاهرة مع نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول، نافيًا أى تواجد لقوات الأمن داخل الحرم أثناء إجازة منتصف العام.

وأضاف عبدالعال أن التعامل مع مثيرى الشغب سيكون خارج الحرم، وفى حالة وجود شغب أو تظاهرات داخل الجامعة سيتم التصدى لها دون استخدام الغاز المسيل للدموع داخل الحرم.

ولفت إلى أنكل مديرية واضعة خطة أمنية محكمة لتأمين الشوارع فى يوم 25 يناير ولا داعى للقلق وأنه يوم احتفالى، ولا يجب أن ننصاع وراء اشاعات الإخوان.

(المراسل : عاصم محمد)