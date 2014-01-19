لجنة الوفد بالإسماعيلية تقرر إعادة إصدار جريدة "وفد القناة"

قررت هيئة مكتب حزب الوفد بالإسماعيلية فى اجتماعها الطارئ أمس إعادة إصدار جريدة "وفد القناة" لتكون لسان حال حزب الوفد بالإسماعيلية، ومنبرا حرا لجماهير شعب الإسماعيلية.

يترأس جريدة وفد القناة المستشار أشرف العاصى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام عليها صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والنائب البرلمانى بمجلسى الشعب والشورى، ويرأس تحريرها محمد صلاح مساعد رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو نقابة الصحفيين.

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