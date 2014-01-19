"الإعلام الإلكترونى" تكرم الزميل محمد فهيم كأفضل محرر فيديو لعام 2013

تنظم النقابة العامة للإعلام الإلكترونى، مؤتمرها السنوى الثانى، وحفل تكريم فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية, تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة التنمية الادارية ووزارة الثقافة, بمشاركة كل من "جمعية إعلام الشرق الأوسط – مؤسسة الزمالة العربية الأوروبية للتنمية والتدريب – وكالة أنباء مصر – CNN Agency".

ومن المنتظر أن يتم تكريم الزميل "محمد فهيم عبد الغفار" الصحفى بموقع " فيديو7.. جريدة اليوم السابع المصورة", كأفضل محرر فيديو خلال 2013، وكذلك موقع اليوم السابع كأفضل موقع إلكترونى، ويتسلم الجائزة الزميل "شادى عبد الونيس أبو الحسن".

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