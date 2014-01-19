"مركز وطن بلا حدود" يصدر تقرير المتابعة على الاستفتاء

أصدر مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين والمشهر برقم 621/2010 تقريره عن عملية الاستفتاء، مساء أمس السبت، فى ثلاث محافظات الأقصر وقنا وأسوان.

حيث ذكر التقرير، أنه تمت متابعة الاستفتاء يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و15 / 1/ 2014 بالتعاون وبمشاركة كل من مركز وطن بلا حدود ومؤسسة عالم واحد ومنظمة الشفافية الدولية حيث تمت متابعة لجان الاستفتاء فى ثلاث محافظات الأقصر وقنا وأسوان.

وأضاف التقرير، أن نتائج متابعة الاستفتاء بوجه عام أشارت إلى عدم وجود انتهاكات به أو تزوير عمدى واضح أو خطير، فلم يتم رصد حالات تم تزوير تصويتها أو محاولة الموظفين داخل اللجان أو إجبار المصوتين الأميين على التصويت لهم أو التأثير على رغبات تصويتهم، وهو فى مجمله استفتاء نظيف عكس حقيقة رغبات من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء، مشيرا إلى أنه وقوع بعض التجاوزات والمشاكل لكنها لم تؤثر على التصويت فقوات الجيش والشرطة بذلت أقصى جهدها لتأمين اللجان والناخبين.

وقال، صفوت سمعان، رئيس المركز والقائم على إعداد التقرير، إن عملية التصويت لم تشهد مشاكل كبيرة، وإنما شهدت بعض المشاكل الفنية مثل عدم الالتزام باللوائح من جانب بعض القضاة والمسئولين عن اللجان الفرعية مثل عدم الاهتمام بختم الاستمارات وعدم وجود كشوف خارجية وعدم الاهتمام بمتابعة بدقة الناخب بوضع الحبر الفسفورى وأخرى تتعلق بوضع الستائر وجهها مقابل الجمهور.

وأضاف "سمعان" أنه تمت متابعة عملية الفرز، حيث تم التغاضى عن علامات تم كتابة نعم أو لا أو علامة خطأ فى الخانات ومن المفترض أن تكون علامة صح فقط فى موافق أو غير موافق ولكن تم استخدام حق رئيس اللجنة وسلطته فى أن يقرر ما انطوى عليه رغبة المصوت وخصوصا فى اللجان التى تتسم بغالبية الأميين.

لمزيد من التقارير..

محبو السيسى بالشرقية يدعون للتظاهر من أجل ترشيحه للرئاسة

البابا تواضروس بقداس عيد الغطاس: الكنيسة تصلى من أجل مصر والسلام

نقابة الفلاحين: لم ندع لإقامة احتفالية باستاد القاهرة الاثنين القادم

إليسا تهنئ الشعب بالدستور.. وتؤكد: أثبتم أن مصر أرض الحضارة