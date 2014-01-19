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الابتعاد عن التوابل والأطعمة الحارة لتجنب الحموضة وآلام المعدة

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الابتعاد عن التوابل والأطعمة الحارة لتجنب الحموضة وآلام المعدة الابتعاد عن التوابل والأطعمة الحارة لتجنب الحموضة وآلام المعدة

أرسل قارئ يسأل، أعانى من حموضة شديدة فى فم المعدة عند التجشؤ، فأشعر برجوع الأطعمة والسوائل التى أتناولها مع التجشؤ إلى الحلق مرة أخرى، وهى حالة كثيرة الحدوث لدى، فكيف أعالجها؟.

يجيب عن تساؤل القارئ الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، موضحا أنه فى حالات كثيرة يحدث أن يتجشأ المريض، فيرتجع جزءا من محتويات المعدة والحامض فيها، وهو ما يتسبب فى الإصابة بنوع من الحمو والحرقان الشديد والذى من السهل التعامل معه والتخلص منه بسهولة، فهى حالة شائعة ولكن على المريض الاهتمام بها وإذا ما عولجت من تلقاء نفسها عليه التوجه والعرض على طبيب لفحصه وعلاجها.

وأضاف "المنيسى"، أنه على المريض الابتعاد تماما عن تناول التوابل والأطعمة الحارة، كالفلفل الأسود والأبيض والأخضر الحار والشطة وكل ما هو حار حتى لا يعانى أثناء التجشؤ، مع عدم تناول الأطعمة التى تتسبب فى الشعور بالغازات الكثيرة والتى تملأ البطن وتؤلمها، كالتوابل المبالغ فيها والكرنب، وعليه أن يهتم بتنظيم مواعيد ونوعيات طعامه الصحى، بحيث يكون طعاما صحيا خاليا من السمن بإفراط، والدهون، والزبدة، وكذلك يفضل أن يكون طعاما خفيفا، لذا ابتعد عن الطعام المسبك.

وينصح المريض بالمشى وحركة الجسم لتسهيل عملية الهضم، وتجنب شرب السوائل المضاف إليها كميات كبيرة من السكر، وتجنب السكريات بأنواعها، وكذلك المياه الغازية بأنواعها، والشاى والقهوة، فهى كلها سوائل قد تساعد على ارتجاع حامض المعدة مما يسبب إزعاجا للمريض.

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