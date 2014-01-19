كيف يكافح شاب العشرين الصلع الوراثى وتساقط الشعر؟

يسأل قارئ: عندى 24 سنة، وشعرى جاف، وأعانى من تساقط فى الشعر منذ 4 شهور، خاصة فى مقدمة ووسط رأسى، حتى بدأت تظهر فروه رأسى البيضاء، وأصاب بحكة أحياناً، وقد قمت بالكشف عند أحد أطباء، وأعانى من الصلع الوراثى.

هذا بالإضافة إلى أن حالتى النفسية سيئة جداً، وأعانى من أنيميا متوسطة والتهابات فى المفاصل وتوجد حبة بحجم العدسة متجلطة فى مقدمة فروة رأسى منذ فترة طويلة والشعر خفيف جداً حولها ولكن بقية الرأس الشعر خفيف أيضاً.

يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابقة قائلا: الحقيقة واضحة أنها حالة صلع وراثى وهذه لا تعالج بالأدوية، وإنما الحل هو الانتظار حتى سن الثلاثين وعندئذ يمكن زراعة شعر فى الأماكن الخالية، وذلك بأخذ خصل شعرية من المناطق غير المصابة بالصلع كالمنطقة الخلفية، ويتم إعادة زراعتها فى المناطق المصابة، وهذا الشعر لا يختلف عن أى شعر طبيعى بالإمكان غسله وتغير تسريحته أو تقصيره، ولا يحتاج إلى خاصة بالأدوية، ويعد هذا هو الحل الوحيد أما الحبة المتجلطة فى مقدمة الرأس فهذه يمكن إزالتها بالليزر.

لمزيد من أخبار الصحة:

>التأثير النفسى للكحول يتوقف على مستوى تركيزه فى الدم

جمعية أمريكية تتوقع وفاة حوالى نصف مليون شخص بسبب التدخين

الاختبار الجيد مهم لمريض فيروس سى قبل بدء العلاج بالإنترفيرون

>